Oscar für Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin

Von Deutsche Presse-Agentur

Beim Abgang einer Lawine im Ostallgäu an der Grenze zu Österreich ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Nach einem Verschütteten wurde am Sonntag bis zum Abend gesucht, am Montag soll die Suche weiter gehen, wie die Polizei in Schwaben mitteilte. Bei dem Toten handelt es sich den Angaben zufolge um einen 42-jährigen Mann; der Vermisste ist genauso alt.

Insgesamt waren sechs Skitourengeher von den Schneemassen überrascht worden.