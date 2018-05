Ortsverwaltung Neuravensburg nicht erreichbar

Die Ortsverwaltung in Neuravensburg ist aufgrund eines Blitzeinschlages bis auf weiteres weder telefonisch noch per email erreichbar. Dies hat Ortsvorsteher Hermann Schad am Freitag mitgeteilt. Wer als Angelegenheiten mit der Ortsverwaltung zu erledigen hat, wird deshalb gebeten, ins Neuravensburger Rathaus zu kommen. „Insbesondere können auch Veröffentlichungswünsche für das Mitteilungsblatt nur persönlich auf dem Rathaus entgegen genommen werden“, so Schad.