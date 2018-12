Ortsumgehung bei Behla ist für Verkehr freigegeben

Die Ortsumgehung von Behla an der B 27 ist am Montag für den Verkehr freigegeben worden.

Mit dabei waren Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen), der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger (CDU), sowie die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. „Mit der Verkehrsfreigabe der Ortsumfahrung bei Behla wird nicht nur eine äußerst wichtige Entlastungsstraße gebaut. Mit diesem Projekt wird auch ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Ertüchtigung des gesamten Streckenzugs der B 27 in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg vollendet“, sagte Hermann.

Für die Anlieger und Bürger von Behla bedeute die Ortsumfahrung eine deutliche Entlastung von Verkehr, Lärm und Luftverschmutzung. „Zusammen mit dem Gäubahn-Konzept, mit welchem wir den öffentlichen Personennahverkehr in den letzten Jahren gestärkt haben, steigern wir die Mobilität in der Region für Menschen und Wirtschaft auf nachhaltiger Weise“, betonte der Verkehrsminister. Die Strecke ist etwa 1,9 Kilometer lang, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr. Die Kosten belaufen sich demnach auf rund 9,5 Millionen Euro und werden komplett vom Bund als Straßenbaulastträger finanziert. „Das ist sehr sinnvoll angelegtes Geld“, so Hermann.