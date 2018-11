Ortskernsanierung geht weiter

Ende vergangener Woche haben die Abrissarbeiten in Hüttlingens Ortsmitte begonnen. Unser Bild entstand in der Pfitze gegenüber der Bäckerei Stollenmeier, wo die beiden aneinandergebauten Gebäude (Pfitze 3) vom Bagger Stück für Stück in die Container geladen wurden. Das frei werdende Gelände soll nach Angaben der Gemeindeverwaltung zunächst als Abstell- und Parkplätze genutzt werden. Direkt hinter dem Bagger (links) sind die beiden Gebäude in der Abtsgmünder Straße bei der Bushaltestelle zu sehen – ganz am rechten Bildrand ein Stück des Ortsmittekreisels beziehungsweise der Bachstraße.