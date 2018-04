Seit drei Wochen läuft die Pumpstation für die Interkommunale Abwasserbeseitigung IA3 Abtsgmünd/Adelmannsfelden im Ortsteil Pommertsweiler auf dem Areal der alten Kläranlage im Probebetrieb. Einige der alten Becken sind bereits zurückgebaut worden, die zwei verbliebenen Klärbecken sollen zukünftig als Regenüberlaufbecken genutzt werden.

Ortsbaumeister Ralf Löcher und Betriebsleiter Alexander Hänle erläuterten dem Ortschaftsrat von Pommertsweiler vor der Sitzung die Funktionsweise der neuen modernen Pumpstation, welche nun die Abwässer von Pommertsweiler ungeklärt über die rund zehn Kilometer lange Druckleitung durch das Rottal in die Abtsgmünder Kläranlage führt.

Bei einem weiteren Vor-Ort-Termin wurde das neu erschlossene Gewerbegebiet Brunnenbergstraße besichtigt. Ortsvorsteher Egon Ocker und Bürgermeister Armin Kiemel freuten sich darüber, dass sich hier bereits zwei ortsansässige Jungunternehmer angesiedelt haben und ihre Betriebsgebäude nahezu fertiggestellt sind.

Ein kurzer Halt wurde in der Hardtstraße gemacht, um die abgeschlossenen Erschließungsarbeiten für zwei neue Bauplätze zu besichtigen. Von diesen wird einer bereits bebaut.

Neuer Hochbehälter ist in Planung

Bei der anschließenden Sitzung des Ortschaftrates im Feuerwehrgerätehaus hat Ortsbaumeister Ralf Löcher die Planung für den neuen Hochbehälter auf dem Büchelberger Grat vorgestellt. Der Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe wird dort noch in diesem Jahr einen rund 400 Kubikmeter Trinkwasser fassenden Hochbehälter erstellen. In dem Holzgebäude werden ebenerdig zwei Edelstahlbehälter stehen. Zusätzlich ist eine Garage mit einem mobilen Notstromaggregat vorgesehen.

Für den neuen Hochbehälter sind insgesamt rund 800 000 Euro Investitionssumme vorgesehen. Über eine Leitung hinab nach Straßdorf wird das Wasser dann in die Trinkwasserversorgung in Pommertsweiler über die Pumpstation im Schmittefeld eingespeist. Ortsvorsteher Egon Ocker verspricht sich davon dann eine wesentliche Verbesserung der Druckverhältnisse im oberen Dorfteil.

Geringe Geburtenzahl bereitet Sorgen

Keinen Handlungsbedarf sieht die Leiterin des Amtes für Soziales und Familie, Sonja Rettenmaier, für den Kindergarten Abenteuerland in Pommertsweiler, zumindest was die bestehende Infrastruktur betrifft. Sorgen macht eigentlich nur die geringe Geburtenzahl im Abtsgmünder Teilort. Von den 50 angebotenen Regelplätzen sind derzeit nur 20 Plätze belegt, so dass der Kindergarten weiterhin nur mit einer altersgemischten Regelgruppe ab zwei Jahren geführt werden wird.

Gremiumsmitglied Ralf Stütz regte an, mit den neuen Besitzern von einigen älteren Gebäuden seitens der Verwaltung Gespräche zu führen. Zum einen würden diese Gebäude vermüllt oder nicht gepflegt, zum anderen sei die Polizei bei den Mietern eines Gebäudes Stammgast. Auch ein Gebäude gegenüber der Kirche würde vernachlässigt und verschandle das Ortsbild., betonte Stütz. Viele Nachbarn seien verärgert, sagt er.

Bürgermeister Armin Kiemel sieht jedoch nicht viele Handlungsmöglichkeiten, da die Eigentümer formal auf ihrem Grundstück machen dürfen, was sie wollen, sofern es nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt.