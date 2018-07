Orkan und Explosion verwüsten Jugendzeltlager

Um 15 Uhr ist der Alarm losgegangen, kurz danach traf die Johanniter-Unfall-Hilfe mit zwölf Wagen, 65 Helfern und neun Hunden am Einsatzort ein. Ein Orkan hatte Jugendliche und ihre Betreuer beim Zelten überrascht und ein Chaos angerichtet: Über 30 Verletzte. Zum Glück ist es nur eine Großübung.

Die beiden Einsatzleiter Simon Burow und Markus Taglieber hatten ihre 48 Sanitäter im Bereitstellungsraum in zwei Züge und sieben Gruppen eingeteilt: Der Erstversorgungstrupp sondierte die Lage vor Ort: Zwei Gruppen sollten die Verletzten aus dem Zelt befreien und versorgen, eine Gruppe strömte in das Gelände und kümmerte sich um die Verletzten.

Verbrennungen an Armen und Beinen, Arm- und Beinbrüche, Schnittwunden mit Glassplitter, Kopfverletzungen, Asthma und Rippenbrüche -- die teilweise sehr schweren Verletzungen mussten die Mimen überzeugend spielen und die Retter schnellstmöglich erkennen. Das ist allen sehr gut gelungen. „Ich will ein Eis“, schrie Oliver Dunckel vom Technischen Hilfswerk (THW) mit schauspielerischem Talent. Er mimte gemeinsam mit acht weiteren Jugendlichen vom THW Zeltlagerverletzte. Mit zwei gebrochenen Beinen, davon ein offener Bruch, war er nicht mehr fähig zu laufen. Er spielte seine Rolle gut und hielt die Sanitäter auf Trab: „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es am Anfang komisch war, so rumzuschreien“, sagt er. Aber genau das hat das Szenario noch realistischer gemacht. Auch Manuel Stegmaier hat es gefallen, er lag rund eine Stunde im Wald und wurde dann von der Hundestaffel gerettet. „Die Hunde schnuppern an einem und dann bellen sie plötzlich los, ich bin echt erschrocken.“

Neben den 48 Sanitätern, die sich um den Zeltplatz kümmerten, suchten neun Hunde und 17 Sanitäter und Hundeführer nach den sechs Vermissten im Wald. Mit Erfolg: Alle Vermissten wurden gefunden und mit dem Krankenwagen zum Gerstettener Übungsgelände gebracht. Dort war zwischenzeitlich eine Verletztensammelstelle eingerichtet worden.

Jeder Verletzte hatte von den Erstversorgern schon ein Patientenprotokoll mit wichtigen Daten zu Personalien, Alter, Geschlecht, Name und die Erstdiagnose sowie Vitalfunktionen. Das erleichtert dem Arzt die Übernahme. In den Zelten kümmern sich Ärzte und Sanitäter um die Weiterversorgung.

Die Einsatzleitung war nach dem virtuellen Abtransport aller 30 Verletzten zufrieden mit dem Verlauf der Großübung, die übrigens die erste des „neuen“ Regionalverbands Ostwürttemberg nach dem Zusammenschluss der Kreisverbände Ostalb-Heidenheim, Göppingen und Schorndorf war. „Die Großübung lief sehr gut. Es gibt natürlich immer Dinge, die man noch verbessern kann und muss, aber wir sind schon auf einem sehr guten Niveau“, resümiert Simon Burow. Markus Taglieber ergänzte: „Wir werden eine solche Großübung auf jeden Fall wiederholen. Regelmäßige Übungen sind wichtig für den Ernstfall und den Gemeinschaftsgeist.“