Orkan „Andrea“ rast auf Deutschland zu - schwerer Sturm

Offenbach (dpa) - Orkan „Andrea“ tost auf Deutschland zu. Durch das ganze Land werde morgen schwerer Sturm brausen, das Hauptsturmfeld ziehe von der Nordsee zu den Alpen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dazu gebe es in den Mittelgebirgen Dauerregen und Neuschnee, der vom Sturm verweht werde. „Andrea“ sei stärker als „Ulli“, der gestern in Deutschland tobte. Der neue Orkan werde aber etwas schwächer ausfallen als „Kyrill“, der im Januar 2007 in Europa schwere Schäden angerichtet hatte.