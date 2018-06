Orkan „Andrea“ bringt Wind, Regen und Schnee

Berlin (dpa) - Heftiger Wind, peitschender Regen und vielerorts auch Schnee - Orkan „Andrea“ tobt sich über Deutschland aus. Bis zum Abend werde der Spuk in den meisten Teilen Deutschlands aber vorbei sein, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. In den kommenden Tagen soll es aber windig bleiben, in den Niederungen werde es weitere Regenfälle geben. Vor allem in den Alpen sei eine Menge Schnee zu erwarten. „Andrea“ knickte bereits einige Bäume um.