Orkan „Andrea“ bringt Temperatursturz

Offenbach (dpa) - Sturmtief „Andrea“ hat einen Temperatursturz mit sich gebracht. Der Wind habe von Südwest auf Nordwest gedreht, so dass Polarluft nach Deutschland fließen konnte, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Der DWD schwächte seine Unwetterwarnung ab - am Mittag galt nur noch an den Küsten und in Süddeutschland einschließlich Teilen Thüringens und Sachsens die zweithöchste Unwetterwarnstufe „rot“. Für die Alpen gilt die höchste, auf der Warnkarte lila eingefärbte Warnstufe.