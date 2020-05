Orgless schafft Aufstieg in Rainbow Six Pro League

Das deutsche Team Orgless hat den Aufstieg in die Rainbow Six Siege Pro League geschafft. Am entscheidenden letzten Spieltag der Challenger League, der zweiten Rainbow-Six-Liga, konnte sich die Mannschaft gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Defusekids durchsetzten.

Auf der ersten Karte Clubhouse trennten sich Orgless und Defusekids mit einem 6:6-Unentschieden. Für beide Teams hätte damit ein Sieg auf der zweiten Karte den Aufstieg bedeutet.

Orgless startete stark und erspielte sich eine 6:1-Führung. In einem kurzen Comeback schaffte es Defusekids noch, zwei Runden zu gewinnen, bevor Orgless die entscheidende Runde holte.

Als Erstplatzierter steigt zudem das französische Team IziDream auf. In der kommenden zwölften Saison der Pro League werden erstmalig zwölf statt wie bisher zehn Teams gegeneinander antreten.