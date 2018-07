Organhandel blüht in China weiter

In China werden noch immer in großem Stil illegal Organe an zahlungskräftige Ausländer verkauft. In Krankenhäusern würden nach wie vor nicht genehmigte Transplantationen vorgenommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Untersucht wird der Behörde zufolge etwa die Behandlung von 17 Japanern, die sich kürzlich eine neue Niere oder eine Leber transplantieren ließen. Jeder von ihnen habe umgerechnet etwa 62 000 Euro bezahlt. Wer über entsprechend Geld verfüge, bekomme jedes gewünschte Organ.