Ordnungsamt kontrolliert Geschwindigkeit

Im Dezember hat das Ordnungsamt der Stadt Ravensburg an etwa 35 Stadtstraßen mit mobilen Kontrollen in den Wohngebieten und an den Einfallsstraßen die Geschwindigkeit gemessen. Hintergrund der Messungen ist zum einen die Verbesserung der Verkehrssicherheit, zum anderen gibt es auch zahlreiche Bürgerwünsche aus den Wohngebieten, teilt die Stadt Ravensburg mit.

Eine Vielzahl von Autofahrerinnen und Autofahrern hielt, wie in der Vergangenheit auch, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ein. Dennoch waren von etwa 53 000 gemessenen Fahrzeugen rund 2300 zu schnell unterwegs. In insgesamt neun Fällen sprach das Ordnungsamt ein Fahrverbot aus. Insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen und an den innerörtlichen Bundesstraßen B 30 und B 33 wurden viele Fahrzeuge geblitzt. Auf der B 30/Friedrichshafener Straße im Bereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern war ein Verkehrsteilnehmer mit 127 Stundenkilometern unterwegs. In der Schwanenstraße blitzte die Radarkontrolle einen Verkehrsteilnehmer mit 65 statt der zulässigen 30 Stundenkilometer. Im Tempo-30-Bereich der Seestraße stellte das Ordnungsamt mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Schnellste war hier mit 58 Stundenkilometern unterwegs.

Die Übersicht über alle Messergebnisse im Dezember stellt die Stadt Ravensburg im Internet unter www.ravensburg.de zur Information bereit.