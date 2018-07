Orchester heimst Beifall ein

Viel Beifall hat das Seniorenblasorchester des Ostalbkreises für sein Gastspiel beim Landesmusikfest in Metzingen eingeheimst. Da konnte auch das kühle Wetter nicht stören.

Mit zwei Bussen machte sich das Kreisseniorenblasorchester des Blasmusikverbands des Ostalbkreises auf, um in Metzingen beim Landesmusikfest seine musikalische Visitenkarte abzugeben. Der Freitag war der Tag der Seniorenorchester. Dabei traten sechs Formationen zum musikalischen Wettstreit auf dem mittelalterlichen Kelterplatz an.

Nach dem Gesamtchor aller Seniorenkapellen spielten die Musiker aus dem Ostalbkreis auf der großen Bühne am Kelterplatz auf. Das Wetter war leider nicht das beste: Es war zwar trocken, aber kalt. So musste die geballte Erfahrung der 50 Musiker eingesetzt werden, um die Anwesenden aufzuheitern. Zur Freude der zahlreichen Zuhörer wurden dabei auch Gesangsstücke vorgetragen, besonders die alten Lieder kamen sehr gut an.

Dirigent Leopold Praher hatte ein Programm vorbereitet, das ganz auf den Geschmack des Publikums abgestimmt war. Vielseitig waren die Musikstücke, denn neben Marsch, Polka und Walzer wurden auch Tango und Samba zum Besten gegeben. Da die Spielzeit sehr genau mit einer Stunde vorgegeben war, konnte leider nur eine Zugabe gegeben werden. Dabei sangen die Männer der Seniorenkapelle zusammen und lautstark „Schwabenland mein Heimatland“. Viel Beifall der zahlreichen Zuhörer war der Lohn für die Senioren aus dem Ostalbkreis.