Orchester Fiorini verschiebt Konzerte

Immenstaad (sz) - Das Bodensee-Akkordeonorchester Fiorini feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Ursprünglich waren drei Jubiläumskonzerte und ein Festgottesdienst samt Festakt geplant. Allerdings hat die Coronakrise dem nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Seit der letzten gemeisnamen Probe des Orchesters sind mittlerweile zehn Wochen vergangen. Man stehe lediglich virtuell in Kontakt, wie das orchester schreibt. Wann sich diese Situation ändert, kann man derzeit nicht sagen.

Somit fällt nicht nur das für 6. juni geplante Konzert aus, sondern auch die weiteren Jubiläumskonzerte am 10. Oktober in Friedrichshafen und am 21. November in Immenstaad. Man werde die Konzerte im nächsten Jahr nachholen.

Auch weitere Konzerte sindbislang für dieses Jahr nicht bestätigt. Der Feierabendhock in Daisendorf (22. Juli) und das Weinfest in Meersburg (13. September) sind bereits abgesagt worden.