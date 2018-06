Orcas unter Eisdecke in Hudson Bay eingeschlossen

Montreal (dpa) - Seit Montag sind unter einer dicken Eisdecke in der Hudson Bay in Kanada zwölf Orcas eingeschlossen. Wie die Zeitung „Montreal Gazette“ berichtet, nutzen die Wale eine kleine Öffnung im Eis, um Luft zu holen. Killerwale seien im Winter selten dort zu finden. Entdeckt wurden sie von Inuit-Jägern. Seitdem seien aus dem Fischerort Inukjuak der Nordostküste der Hudson Bay Dutzende Neugierige zu den Orcas gekommen. Der Bürgermeister des Ortes habe sich an die Behörden gewandt, die nun berieten, wie den Tieren am besten zu helfen sei.