Oranje-Verteidiger de Ligt zuversichtlich für Ukraine-Spiel

Abwehrspieler Matthijs de Ligt geht fest davon aus, dass er der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag im ersten Vorrundenspiel gegen die Ukraine zur Verfügung steht.

„Es wird besser mit der Leiste“, sagte der Verteidiger von Juventus Turin, der wegen der Verletzung das letzte Testspiel gegen Georgien verpasst hatte, am Donnerstag im Trainingscamp in Zeist. „Es ist schon noch so, dass ich von Tag zu Tag gucken muss, wie die Leiste reagiert. Aber das Spiel am Sonntag ist absolut machbar und mein Ziel“, sagte de Ligt.

Für den 21-Jährigen ist es das erste große Turnier seiner Karriere. „Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Es ist schön, dass ich nun dabei bin“, sagte de Ligt. Dass die Niederländer von den Experten nicht zu den Favoriten gezählt werden, stört ihn nicht. „Titel gewinnt man auf dem Platz und nicht anhand von Statistiken oder Vorhersagen“, sagte de Ligt.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-937064/2

Profil de Ligt auf Oranje-Homepage