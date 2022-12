Optigrün spendet insgesamt 50.000 Euro

Optigrün, der Marktführer in der Gebäudebegrünung, blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in der 50-jährigen Firmengeschichte zurück und spendet in diesem Jahr über 50.000 Euro an soziale Einrichtungen und Bedürftige.

Schon seit Jahren ist es bei Optigrün zu Weihnachten gute Tradition, an Stelle von Weihnachtsgeschenken für die Kunden, soziale Einrichtungen und hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen. Auch in diesem Jahr fanden die Beschäftigten bei Optigrün eine Vielzahl von verschiedensten Hilfsprojekten, Initiativen und Organisationen, denen das Unternehmen eine Spende zukommen lassen konnte. Die meisten Vorschläge kamen für Bedürftige aus der Region, aber auch überregionale Einrichtungen wurden berücksichtigt.

Endlich konnten die Schecks auch wieder persönlich übergeben werden. Eine der ersten Stationen war die diakonische Einrichtung Mariaberg mit Sitz in Gammertingen. Hier freuten sich die Bewohner über einen Scheck über 2000 Euro für einen Therapie- und Tobebereich für Kinder und Jugendliche einer „LAWI“ Wohngruppe.

Die Tafeln in Pfullendorf und Sigmaringen wurden mit jeweils 1000 Euro unterstützt. Die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln freuen sich über die Spende.

Das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg mit Hauptsitz in Bad Saulgau betreibt insgesamt zehn Standorte in Baden-Württemberg und bietet seit mehr als 20 Jahren kostenlose Kurse für naturwissenschaftlich interessierte und begabte Jugendliche aus allen sozialen Schichten an. Die Optigrüner übergaben hier einen Scheck über 2000 Euro an Rolf Meuther und Cordula Glaser.

Eine persönliche Scheckübergabe in Höhe von 1000 Euro fand auch bei dem Förderverein „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ in Rulfingen statt. Andrea Göhring therapiert hier Kinder und Erwachsene gemeinsam mit den rund vierzig Bauernhoftieren. Dazu gehören Ziegen, Schafe, Kühe, Hühner, Kühe sowie Hunde und Katzen.

Durch ideelle und materielle Hilfe leistet der Förderverein „Hospiz Johannes“ ein Beitrag für die Pflegebegleitung und Betreuung von schwerstkranken und sterbenden Menschen in Sigmaringen. Für diese Hilfe konnte Vorsitzender Georg Link von den Optigrünern 2000 Euro entgegennehmen.

Eine komplette Kletterausrüstung für den Hochseilgarten kann im Haus Nazareth durch die Optigrün-Spende in Höhe von 3000 Euro angeschafft werden. Hierüber freuen sich die Kinder des Kinderheims.

Mit der Spende von 2000 Euro unterstützt Optigrün den Caritasverband im Bereich der Gemeindepsychiatrischen Dienste. Durch die verlässliche Tagesstruktur und die fachliche Unterstützung bietet die Begegnungsstätte den Weg zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung.

Auch überregional unterstützt Optigrün zahlreiche Einrichtungen wie das Projekt Mariphil, den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen, das Kinderhaus Bodensee, die Zeltschule München, die DKMS gemeinnützige GmbH, Tübingen, den Senseable Art, Bad Wurzach sowie den Green City, München, die Stiftung Jona in Berlin und viele mehr.