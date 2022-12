Optigrün spendet 2000 Euro für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

. Die Firma Optigrün international AG aus Krauchenwies spendet 2000 Euro an die diakonische Einrichtung Mariaberg mit Sitz in Gammertingen. Die Spende an den Verein ist zweckgebunden für einen Therapie- und Tobebereich für Kinder und Jugendliche einer sogenannten LAWI Wohngruppe. Von der Spende können Möbel und Therapiematerialien angeschafft werden.

LAWI steht für Längerfristiges Wohnen mit Intensivbetreuung. Diese Wohngruppen sind auf die Betreuung und Begleitung von jungen Menschen mit schwierigem Sozialverhalten und psychischen Störungen eingerichtet. Der geplante Therapie- und Tobebereich bietet zusätzlichen Platz und Ausweichmöglichkeiten, um Situationen entzerren zu können. Bei einem Besuch verschaffte sich Bettina Kramer von Optigrün einen Eindruck von der diakonischen Einrichtung. „Optigrün unterstützt regelmäßig soziale Projekte in der Region, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenkultur“, so Kramer. Thomas Wittner von der LAWI Wohngruppe freute sich.