Opposition fordert Vermittler in Kiew

Kiew (dpa) - Der ukrainische Oppositionspolitiker Arseni Jazenjuk hat sich für eine Beteiligung des Europarats zur Beilegung des erbitterten Machtkampfs in der Ex-Sowjetrepublik ausgesprochen. „Ohne Vermittlung unserer westlichen Partner wird die politische Krise nur schwer zu beenden sein“, sagte Jazenjuk nach einem Treffen mit EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle in Kiew. In der Hauptstadt kam es in der Nacht wieder zu Zusammenstößen. Demonstranten warfen Steine und Brandsätze auf Sicherheitskräfte, Polizisten attackierten Regierungsgegner mit Blendgranaten.