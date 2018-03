Opernstars im Carmen-Würth-Forum

Nach ihrem erfolgreichen Saisonstart mit 14 ausverkauften Konzerten warten die Würth Philharmoniker im Mai mit einem weiteren Höhepunkt auf. Zu ihrer Klassik-Soirée am 26. Mai, 17 Uhr, begrüßen sie die weltberühmte Sängerin Anna Netrebko (Mezzosopran) und den bekannten Tenor Yusif Eyvazov im Carmen Würth Forum.

Anna Netrebko gab 1994 im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg ihr Debüt in der Rolle der Susanna in Mozarts „Le nozze di Figaro“. Seit vielen Jahren ist sie ständiger Gast bei den Salzburger Festspielen und brillierte in großen Rollen, etwa als Violetta Valéry in Verdis „La traviata“, als Leonora in Verdis „Il trovatore“ oder als Elsa in Wagners „Lohengrin“.

Der aserbaidschanische Opernsänger Yusif Eyvazov ist für seine Rollen als Radamès in Verdis „Aida“, die Titelrolle in Verdis „Otello“ oder als Cavaradossi in Puccinis „Tosca“ bekannt.

In Begleitung der Würth Philharmoniker werden die beiden Opernstars, die seit 2015 verheiratet sind, Arien von Verdi, Cilea, Dvorak, Puccini und anderen bekannten Komponisten singen. Am Dirigentenpult wird mit dem Italiener Claudio Vandelli ein international renommierter Dirigent stehen, der unter anderem 2015 das Open-Air-Konzert des ZDF „Sommernachtsmusik - Gipfeltreffen der Stars auf dem Münchner Königsplatz“ leitete.

Für die Würth Philharmoniker, die mit wechselnden Solisten und Dirigenten aus aller Welt von Jean-Claude Casadesus, Justus Frantz, Pablo Ferrández bis oder Gautier Capuçon ihre erste Saison bestreiten, geht mit diesem Konzert die erste Spielzeit ihrem Ende entgegen. Die Zusage der beiden Opernstars adelt das noch junge Orchester in Künzelsau, das mit großem Erfolg im ausnahmslos ausgebuchten Kammermusiksaal – dem Reinhold-Würth-Saal des Carmen-Würth-Forums – spielt.