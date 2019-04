Opern-Kritik: „Iphigénie en Tauride“

In einer Inszenierung des polnischen Regisseurs Krzysztof Warlikowski steht Christoph Willibald Glucks „Iphigénie en Tauride“ jetzt neu auf dem Spielplan der Staatsoper Stuttgart. Dass die 13 Jahre alte Pariser Produktion dort in kurzer Zeit zu einem Kultstück avancierte, war für den Stuttgarter Intendanten Viktor Schoner Grund genug, sie nun zu übernehmen. Mit dem inzwischen ebenfalls hier engagierten Dramaturgen Miron Hakenbeck hat er sie schon damals am Palais Garnier betreut.

Warlikowski hat seine erste Opernproduktion außerhalb von Polen mit seinem künstlerischen Team jetzt auch in Stuttgart szenisch neu einstudiert. Bei ihm spielt die in Nicolas-François Guillards Libretto erzählte Geschichte von Iphigenie, die auf der Insel Tauris als Priesterin alle ankommenden Fremden opfern muss, in einem Pflegeheim der 1960er-Jahre, dessen Bewohnerinnen letztlich nur noch auf ihren Tod warten. Sie haben zwei Weltkriege mitgemacht und tragen alle ihre jeweils eigenen Gewalterfahrungen mit sich herum.

Hier hat Iphigenie auf ihre alten Tage Zuflucht gefunden. Auch ihre Vergangenheit ist geprägt von traumatischen Ereignissen, von Verstrickung in familiäre Mordfälle, von Rache und weitergegebener Schuld. Warlikowski doppelt die Titelrolle von Glucks vieraktiger Tragédie lyrique, die 1779 in Paris uraufgeführt wurde. Die Schauspielerin Renate Jett irrt als greise, von bösen Erinnerungen geplagte Iphigenie in den Räumen des Heims umher. Vorgeschichte der Oper und die Ereignisse auf Tauris durchdringen sich in ihren Visionen.

Vokal und szenisch packend

In einem weit nach hinten offenen Aufenthaltsraum trippeln alte Frauen herum, sitzen kartenspielend an einem Tisch oder in einem schäbigen Sessel vor dem Fernsehgerät. Links sieht man ein Reihe von Duschkabinen, rechts an der grün gefliesten Wand Waschbecken. An der Decke hängen Ventilatoren (Bühne und Kostüme: Malgorzota Szcesniak). An der Bühnenrückwand steht ein Sofa vor einem metallenen Rolltor mit Graffiti, weiter vorn ein Anstaltsbett. In diesem trostlosen Ambiente begegnet die alte Iphigenie sich selbst als jüngerer Frau mit rotem, eng anliegendem Kleid.

Die amerikanische Sopranistin Amanda Majeski, anfangs etwas gaumig tönend, dann herrlich frei singend, verkörpert diese junge Iphigenie vokal und szenisch packend. Als Dienerin muss sie hier König Thoas zu Willen sein. Gezim Myshketa gibt dem tätowierten Diktator im Rollstuhl sonore Basskontur. Berückend schön setzen sich der Bariton Jarrett Ott als Orest mit blutiger Kopfbinde und der Tenor Elmar Gilbertsson als dessen Freund Pylades stimmlich in Szene. Die von Bernhard Moncado perfekt vorbereiteten Choristen sind aus dem Graben zu hören.

An ihrer Stelle sieht man am Ende des zweiten Akts auf der Bühne kuchenmampfende Damen beim Kaffeekränzchen, was dem schönen Chorgesang optisch störend in die Quere kommt. Der Barockspezialist Stefano Montanari animiert das stilgerecht reduzierte Staatsorchester Stuttgart zu klarem, entschlacktem Klang und reizt die Kontraste von Glucks Partitur zwischen lyrisch weichen Passagen, lapidaren Gesten, tänzerischem Schwung und dramatischen Attacken effektvoll aus. Beim aufklärerischen Happyend bewirkt ein regiebedingt hartes Fortissimo freilich übertriebene Ironisierung.

Leider ist Warlikowskis Rückschaukonzept mit surrealen Traumszenen vage, da es die Zeitdimensionen von Glucks Musik nicht ausfüllt und beim Streit der Freunde, wer von beiden sterben darf, auch unfreiwillige Komik schafft.