Operierte mit Gesundheitsversorgung zufrieden

Aalen (an) - In Kooperation mit der AOK Ostwürttemberg haben Studierende der Hochschule Aalen im Studiengang Gesundheitsmanagement eine Analyse zur Versorgungsqualität nach Knie- und Hüftoperationen in Ostwürttemberg vorgelegt.

Das Mitteilungsbedürfnis der AOK-Versicherten, die sich in den letzten zwei Jahren einer Knie- oder Hüftoperation unterzogen haben, war groß. Bisher lagen Rücklaufquoten von Fragebögen bei ähnlichen Studienprojekten im einstelligen Prozentbereich. Diesmal kamen 325 von den 756 von den Studierende erstellten und von der Gesundheitskasse verschickten Fragebögen ausgefüllt zurück – eine Quote von 43 Prozent. Jetzt könnte man meinen, je zahlreicher die Antworten, umso mehr AOK-Versicherte äußern Kritik an ihrer OP und der sich anschließenden Nachsorge. Dem war aber nicht so – die Versorgungsqualität der stationären Behandlung wird aus Sicht der Versicherten als sehr gut und die Anschlussheilbehandlung als gut eingestuft.

Die Studierenden der Hochschule Aalen, Myriam Knapp, Melanie Schell, Dejan Vuzmek und Sandra Moroch hatten sich unter der Betreuung von Professor Dieter Ahrens des Themas angenommen.

Im Detail brachte die Versichertenbefragung folgendes ans Licht: 90 Prozent der Befragten waren mit Ihrer OP zufrieden, die Kliniken Ostalb überzeugten genauso wie auch das Klinikum Heidenheim. Überraschend war, dass 43,6 Prozent der Befragten nicht in Ostwürttemberg operiert wurden, obwohl 87 Prozent angaben, im Ostalbkreis oder im Landkreis Heidenheim wohnhaft zu sein.

Bei der nach Operationen an Knie und Hüfte üblichen Anschlussheilbehandlung, sprich Reha, ist die Mehrzahl der Befragten zufrieden. Dabei war die Anzahl der Behandlungen und die Gesamtdauer der Reha entscheidend. So waren 91 Prozent der Befragten zufrieden, die am Tag fünf oder mehr Anwendungen hatten, aber nur 61 Prozent, die nur zwei bis drei hatten. 59 Prozent fanden die Reha von der Gesamtdauer lange genug.

91 Prozent hatten nach eigenen Angaben nach der stationären Reha weitere ambulante Anwendungen. Hier kam verstärkt der Wunsch auf, dass die Nachsorge nach der stationären Anschlussheilbehandlung besser mit dem Arzt zuhause abgestimmt werden muss, damit ein nahtloser Übergang in die ambulanten Reha-Anwendungen geschehen kann.

Michael Svoboda, stellvertretender AOK-Chef, bedankte sich bei den Studierenden für die gute Projektarbeit. “Wir werden die Ergebnisse dieser Studie noch ausführlich auswerten und für unsere Arbeit nutzen.“

Die AOK Ostwürttemberg und die Hochschule Aalen kooperieren schon seit vier Jahren. Es wurden seither zwanzig Projekte mit dem Lehrstuhl Gesundheitsmanagement mit den Professoren Dieter Ahrens und Kerstin Rieder verwirklicht. Beide Seiten profitieren von der Kooperation: die Studierende können praxisbezogene Arbeiten schreiben oder Projekte bearbeiten und die AOK liefert je nach Thema die entsprechenden Informationen und profitiert von den Ergebnissen.