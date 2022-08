Open Piano steht wieder am Rüberplatz

Lindau (lz) - Das Sozialprojekt „Open Piano for Refugees“ platziert wieder einen frei zugänglichen Flügel vom 25. bis 28. August, jeweils von 14 bis 20 Uhr Uhr in Lindau am Rüberplatz, worauf sowohl Hobby- als auch Profipianisten die Zuhörer mit ihrem Können begeistern können. Den Flügel stellt der Lindauer Klavierstimmer und Klavierbauer Frank Schick zur Verfügung.

Im Vordergrund steht bei Open Pianos die verbindende Wirkung der Musik, heißt es in einer Pressemitteilung: „Es ist unbeschreiblich, wie sehr das Open Piano die Menschen berührt und verbindet. Die Musik kennt keine Grenzen. Sie bringt Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und sorgt für eine Fülle an Emotionen. Die Stimmung an den Open Pianos ist immer einzigartig und bleibt allen Besuchern in Erinnerung”, betont Udo Felizeter, einer der Mitorganisatoren.

Der Flügel wird diesen Sommer außerdem auch wieder in Wien, Innsbruck, Salzburg, Münster, Stuttgart, München, Lindau, Berlin zu sehen sein. Bei allen Standorten gelte: „Alle sind willkommen. Alle dürfen ohne Voranmeldung spielen, zuhören und einfach die großartige Stimmung genießen.“

Mit den eingenommenen Spenden finanzieren die Veranstalter eigenen Angaben zufolge „DoReMi - die vermutlich erste soziale Musikschule in Wien“. Im zehnten Semester unterrichten 2dort 1 ausgebildete Lehrer mittlerweile 160 (vor allem einkommensschwache) Schüler in elf verschiedenen Musikfächern. Damit auch einkommensschwache Schüler sich den Unterricht leisten können, basiert DoReMi auf einem „Zahl-so-viel-du-kannst“- Konzept. Vor allem geflüchtete und sozial benachteiligte Menschen (mit und ohne Migrationshintergrund) sollen so gefördert werden. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass Menschen, die in der Lage sind, mehr zu bezahlen, sozial schwächere Schüler mitfinanzieren können. Außerdem können externe Personen oder Unternehmen mit einer Musikpatenschaft für 170 Euro pro Semester einkommensschwachen Personen den Musikunterricht ermöglichen.

Da die Lehrer selbst großteils einen Migrationshintergrund haben, seien sie in der Lage, ihre kulturellen Charakteristiken im Unterricht miteinfließen zu lassen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Da das Projekt Lindau auch in der Vergangenheit schon öfter bespielt hat und dieBodensee Community stetig wachse, sei der Zuspruch in Lindau für das Open Piano groß. Dies spiegele sich in einem beinahe durchgängig bespielten Flügel und zahlreichen interessierten Zuschauer wider.