Open Airs am Bodensee: Die Fantastischen Vier machen den Auftakt - ein Überblick über die Festivals

Für Rock im Vogelwald gibt es keinen Vorverkauf, der Eintritt für das kleine Festival in Laimnau wird direkt an den Abendkassen erhoben. Tickets für die Konzerte in Markdorf gibt es im Internet bei Reservix. Die Karten für alle anderen Konzerte gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei Reservix und Eventim, bei der Ticket-Hotline unter der Telefonnummer 0751 / 29555777 und unter