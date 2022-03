Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air Tettnang 23. & 25.06.2022

Aufgrund der Corona-Pandemie musste Tettnang zwei Sommer lang auf sein geliebtes Schlossgarten Open Air verzichten. Aber jetzt freuen wir uns auf die Rückkehr des Open Air Sommers 2022! Nur wenige Festivals in Deutschland können sich mit einem beeindruckenderen Setting rühmen als das Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air in Tettnang. Das im prächtigen Garten eines der schönsten Schlösser Oberschwabens stattfindende Open Air zählt zu den größten Musikereignissen in der Region und kann nach den Zwangspausen 2020 und 2021 nun glücklicherweise wieder stattfinden. Wincent Weiss (23.06.2022) und Alvaro Soler (25.06.2022) waren bereits für das ausgefallene Open Air 2020 bestätigt, glücklicherweise konnten sie ihre Versprechen halten und kommen nun zum Schlossgarten Open Air 2022.

Wincent Weiss (Foto: Christoph Koestlin)

Wincent Weiß hat während der Pandemie genau das Richtige gemacht. Er hat die Zeit genutzt, um zu reflektieren. Über sich selbst und die Welt um ihn herum. Und daraus Musik gemacht. 15 neue Songs. So offen und ehrlich, wie noch nie, so kraftvoll und musikalisch vielfältig, wie noch nie. Und zeigt, dass „Vielleicht irgendwann“ – so der Titel seines neuesten Albums – nicht Stillstand oder Resignation in sich trägt, sondern Zuversicht. Ein verdammt gutes Gefühl!

Alvaro Soler (Foto: Ben Wolf)

30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards, Nominierungen für mehrere Latin American Music Awards, Songs, die über 400 Millionen Mal gestreamt wurden und trotz dieser beeindruckenden Bilanz nimmt sich Alvaro Soler selbst gar nicht so ernst und legt es mit seinen Songs ganz und gar nicht auf den schnellen Ruhm an. Vielmehr geht es dem charmanten Spanier und mehrsprachigen Weltenbummler darum, unterschiedliche Kulturen auf einem Dancefloor zusammenzubringen – mit catchy Hooks und einer Prise Humor.

Karten gibt es unter www.vaddi-concerts.de, bei Schwäbische Tickets und an allen bekannten eventim-Vorverkaufsstellen.