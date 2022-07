Sommer, Popcorn, Freiluftkino: Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, veranstaltet die Burg Hohenzollern in Zusammenarbeit mit den Zollernalb-Kinos Hechingen/Albstadt wieder ein Open Air-Kino im Burghof. Am Freitag kommen Harry Potter-Fans auf Ihre Kosten: Für „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ gibt es wohl kaum einen geeigneteren Kino-Saal als den Burghof der Burg Hohenzollern. Am Samstag zeigt das Burg-Kino traditionell zwei Filme hintereinander. Dieses Jahr unter dem Motto „Französische Komödie“. Mit dem ersten Film „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ist es Kinobetreiber Ralf Merkel gelungen, eine Vorpremiere an Land zu ziehen, der offizielle Start ist am 21. Juli. Und mit der Romantik-Komödie „Schmetterlinge im Ohr“ endet dann der Abend. Einlass ist an beiden Abenden um 20 Uhr, Filmbeginn um 22 Uhr. Der Burghof ist bei freier Platzwahl bestuhlt. Vor Filmbeginn und in den Filmpausen wird im Burg-Biergarten bewirtet, auch ofenfrisches Popcorn gibt es. Karten gibt es im Vorverkauf (Freitag 15 Euro / Samstag 20 Euro) in den Zollernalb-Kinos Hechingen und Albstadt sowie online unter www.zollernalb-kinos.de. Die Vorverkaufskarte gilt gleichzeitig als Ticket für den Pendelbus am jeweiligen Veranstaltungsabend. Weitere Infos: www.burg-hohenzollern.com.