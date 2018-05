Friedrichshafen (sz) - Ein frisches Open-Air-Festival mit Electro-Acts von und für liebe Leute erfreut erstmals die Zeppelinstadt am Bodensee! Das „Liebe Leute FSTVL 2018“ ist das erste große elektronische Musikfestival seiner Art in Friedrichshafen. Das Programm: genreübergreifende Musik-Floors, DJs und Musiker aus Electro, Techno, PsyTrance und House. Mit einer Open-Air-Party auf dem chilligen Gelände am Kulturhaus Caserne und anschließenden Indoor Clubshows im Metropol, Groovebox und Kulturraum Casino, steht am Samstag ab 16.30 Uhr ein außergewöhnliches Ereignis vor der Tür. Main-Act ist der Musiker Neelix aus Hamburg. Als Festival-Superstar des Jahres wird er auf den größten europäischen Bühnen gefeiert, heißt es in der Ankündigung. Dazu gesellen sich die Berliner DJs Format:B, Super Flu, Jan Oberlaender sowie Solvane, der mit seiner Radioshow „Nightflight“ auf Radio Fritz in der Hauptstadt von sich reden macht. Rund um das musikalische Ereignis werden Festival-Artisten den Augen des Publikums schmeicheln und Food-Stands die Gaumen kitzeln, wenn lauter „Liebe Leute“ das Tanzbein vom Nachmittag bis in die Nacht hinein schwingen.