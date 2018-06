Opel startet Adam-Serienproduktion in Eisenach

Eisenach (dpa) - Opel startet heute in Eisenach die Serienproduktion seines neuen Kleinwagens Adam. Mit dem Modell will der Autokonzern neue und jüngere Käufer ansprechen. Der Adam soll ab der zweiten Januarhälfte bei den Händlern stehen. Es lägen bereits rund 16 000 Bestellungen vor, sagte Opel-Interimschef Thomas Sedran der Zeitschrift „Auto Motor und Sport“. Opel steckt in den roten Zahlen, unter anderem eine Modelloffensive soll helfen, da herauszukommen.