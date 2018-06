Opel-Chef zu Übernahmespekulation: „Stehen nicht zum Verkauf“

Eisenach (dpa) - Auch Opel-Interimschef Thomas Sedran hat Gerüchten um einen möglichen Verkauf des Autobauers an den französischen Konzern Peugeot-Citroën eine Absage erteilt. „Wir stehen nicht zum Verkauf. Wir haben eine Finanzierung über fünf Jahre“, sagte Sedran beim offiziellen Produktionsstart des neuen Opel-Kleinwagens Adam in Eisenach. Mehrere Beispiele hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass Übernahmen in der Autobranche nicht erfolgreich ausgegangen seien.