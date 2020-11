Online-Workshops und -Seminare des Ernährungszentrums Bodensee-Oberschwaben kommen gut an

Von Mitte März bis Mitte Mai haben laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes im Ernährungszentrum keine Veranstaltungen stattgefunden, viele Angebote waren eingeschränkt, Veranstaltungen und Messen fielen aus. Deshalb habe das Team des Ernährungszentrums mit den selbstständigen Ernährungsreferentinnen sein Angebot angepasst, heißt es weiter.

Unterschiedliche Vorträge wurden demnach online angeboten. So konnte zum Beispiel der Vortrag „Baby led weaning – ein guter Weg?“ der Ernährungsreferentin Andrea Knörle-Schiegg sechsmal mit insgesamt fast 90 Teilnehmern stattfinden. „Immer der Nase nach“, „Kleiner Gemüsegarten groß im Kommen“, „Foodtrends für die Mittagspause“ und „Klima und Ernährung“ waren weitere Online-Angebote des Ernährungszentrums Bodensee-Oberschwaben, an denen insgesamt mehr als 50 Personen teilgenommen haben. Am Donnerstag, 5. November, findet der Vortrag „Mediterrane Ernährung“ und am Montag, 9. November, der Vortrag „Die geheimnisvolle Kraft der Gewürze 2.0“ statt. Beide Web-Seminare starten um 18 Uhr. Über die Homepage www.ernaehrung-oberschwaben.de können sich Interessierte unter der Rubrik Veranstaltungen noch dafüranmelden.

Einen Großteil des Angebots des Ernährungszentrums sind Workshops. Da diese auf Grund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden können, wurde durch die Mitarbeiterinnen ein anderes Format erarbeitet und so konnten am 15. und am 29. Oktober die ersten Online-Workshops mit dem Thema „Altes Brot neu aufgebrezelt“ stattfinden, so das Presseschreiben weiter.

Die mehr als 20 Teilnehmer bekamen rechtzeitig die Einkaufsliste zugesendet. Mit Angaben, welche Küchengeräte und welches Geschirr benötigt wird und welche Vorbereitungen zu treffen sind, konnten sich die Kochfreudigen vorbereiten. Zusammen mit den Teilnehmern, die zu Hause die Anweisungen über den Computer mitverfolgen konnten, hat Referentin Katja Sontheimer vom Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben live in der Küche in Bad Waldsee gekocht. Nach knappen zwei Stunden stand bei allen Teilnehmern das fertige Abendessen auf dem Tisch.