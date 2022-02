Ehrenamtlich Engagierte lädt das Landratsamt Bodenseekreis am Dienstag, 8. März, um 18 Uhr zu einem kostenlosen Online-Workshop „Selbstfürsorge im Ehrenamt“ ein. Gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Celsy Dehnert tauschen sich die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen aus. So werden Hürden und Grenzen des Ehrenamts besprochen und Möglichkeiten erörtert, um langfristig mit der nötigen Balance aktiv zu sein. Tipps zum Stressmanagement und Einblick in ehrenamtliches Engagement mit einer chronischen Erkrankung runden das Angebot ab.

Denn Selbstfürsorge im Ehrenamt gewinnt immer mehr an Bedeutung, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Vor allem für Eltern kann die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Familie ein schwieriger Spagat sein. Auch Menschen mit chronischer Erkrankung oder einem ausfüllenden Job stoßen schnell an ihre Grenzen und sehen deshalb vielleicht von einem Ehrenamt ab. Vereinen und Verbänden fehlen dadurch die tragenden Säulen für ein lebendiges und funktionierendes Gemeinwesen.

Um ehrenamtliches Engagement im Bodenseekreis zu stärken, hat das Landratsamt im Herbst 2020 die Projektstelle „Hauptamt stärkt Ehrenamt – jung & engagiert“ ins Leben gerufen. Daneben bietet auch die „Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement“ Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden und Fachkräften ein breites Unterstützungsangebot. Weitere Informationen gibt es unter und www.bodenseekreis.de/jung-und-engagiert sowie www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement.