Online-Workshop für Vereine zum Thema Crowdfunding

Das Landratsamt Bodenseekreis lädt Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Engagierte am Dienstag, 8. November, von 18 bis 20 Uhr zum kostenlosen Online-Workshop „Crowdfunding: Kleiner Beitrag, große Wirkung“ ein. Referentin ist Anna Punke-Dresen, die als Expertin für Crowdfunding gemeinnützige Organisationen berät.

Im Workshop wird sie praxisnah mit Beispielen sowie Übungen vermitteln, welche Plattformen es für Crowdfunding gibt, wie ich auf ein Projekt aufmerksam mache und es entsprechend in Szene setze, um möglichst viele Menschen zu einer kleinen Spende zu bewegen. Denn die typischen Einnahmequellen wie Mitgliedsbeiträge reichen oft nicht aus, um den Ausflug der Jugendgruppe, einen frischen Vereinsheim-Anstrich oder neue Sportgeräte zu finanzieren, heißt es in einem Schreiben des Landratsamts. Die Teilnehmenden bekommen im Workshop daher das richtige Werkzeug an die Hand, um im Anschluss gleich die erste eigene Crowdfunding-Kampagne starten zu können.

Die Anmeldung für den Workshop ist online unter https://www.bodenseekreis.de/jung-und-engagiert unter dem Menüpunkt Fortbildungsangebote möglich. Fragen beantworten Katrin Kotter und Ann-Kathrin Röber per E-Mail an jungundengagiert@bodenseekreis.de sowie Telefon 07541/2043173 oder 07541/2043174.