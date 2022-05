Online-Vortrag über kindgerechte Ernährung nach dem ersten Lebensjahr

Bei der Ernährung von Kleinkindern nach dem ersten Lebensjahr gibt es viele Fragen. Deshalb hat das Landratsamt Ravensburg einen Vortrag für Eltern organisiert. Die Referentin Andrea Geißler ist Fachfrau im Bereich bewusste Kinderernährung. In ihrem Online-Vortrag gibt sie praktische Tipps für die Umstellung von Babykost auf eine kindgerechte Ernährung und berät, welche Lebensmittel überhaupt für Kleinkinder geeignet sind. Dabei geht sie auch auf individuelle Fragen der Teilnehmenden ein. Der kostenfreie Online-Vortrag ist am Mittwoch, 1. Juni, um 18.30 Uhr. Den Teilnahmelink für die Online-Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig per Mail. Anmeldung bis 30. Mai unter www.ernaehrung-oberschwaben.de.