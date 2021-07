Online-Sprechstunde zum Vertrieb und Verkauf während der Existenzgründung

(sz) - Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) bietet am 6. Juli von 8 bis 9 Uhr eine kostenfreie Sprechstunde zu dem Thema Vertrieb und Verkauf während der Existenzgründung an. Interessierte können ihre Fragen an Verkäufer-Coach Thomas Pelzl stellen. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, Klein- und Kleinstunternehmer. Die Teilnehmer können individuelle Fragen zu für sie persönlich relevanten Themen stellen und erhalten umgehend umsetzbare Lösungsansätze.

Für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist eine Anmeldung unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 165148936, zwingend erforderlich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teilnehmer rechtzeitig vor dem Veranstaltungstermin den Link zur Teilnahme.