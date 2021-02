Online-Seminar am 23. Februar zur Düngeverordnung

Das Landwirtschaftsamt bietet Schulungen für die Düngeanwendungen auf DuengungBW an. Durch die Vorgaben der neuen Düngeverordnung werden den Nutzern weitere neue Werkzeuge zur Verfügung gestellt, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Stoffstrombilanz und der Düngebedarfsermittlung können auch Düngeaufzeichnungen und weiterhin die Nährstoffbilanz erstellt werden. Die Schulung soll einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Anwendungen vermitteln und ist sowohl für Anfänger wie auch fortgeschrittene Nutzer geeignet. Die Düngeberater des Landwirtschaftsamtes Ravensburg Simon Bayer und Werner Sommerer erklären die Funktionen und geben Hinweise für die Benutzung.

Die zwei Termine sind am Dienstag, 23. Februar, vormittags 10 bis 12 Uhr und nachmittags 13 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung für einen der beiden Termine bis zum 18. Februar ist erforderlich unter der Telefonnummer 0751 / 856010 oder per E-Mail an la@rv.de

Die Veranstaltungen finden online statt. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilnehmer vor der Veranstaltung einen Link als Zugang für die WebexKonferenz per E-Mail zugeschickt.