Online-Lesung und Gespräch mit Autor Thomas Meyer

Anlässlich des diesjährigen Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ veranstaltet das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr eine Online-Lesung mit dem Autor Thomas Meyer. Beim anschließenden Gespräch unter Leitung von EBO-Geschäftsführerin Brunhilde Raiser ist eine Online-Teilnahme möglich. Der kostenfreie Online-Zugang zur Lesung steht am 4. Februar ab 19 Uhr bereit und ist abrufbar unter www.ebo-rv.de. Anmeldungen unter info@ebo-oab.de sind erwünscht, aber nicht erforderlich.

Der Schriftsteller und ehemalige Werbetexter Meyer wird sein Buch „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ vorstellen. Der Roman entführt in die orthodoxe jüdische Familie Wolkenbruch in Zürich. Sohn Mordechai, genannt Motti, lebt zwar noch bei seinen Eltern, hat aber seine Probleme mit den Traditionen der Väter. Und der vom Rabbi empfohlene Aufenthalt in Israel zeitigt auch keineswegs den von den Eltern erhofften Erfolg.

Meyer würzt den so unterhaltsamen wie tiefsinnigen Roman mit vielen jiddischen Begriffen. Das Werk wurde 2012 für den Schweizer Buchpreis nominiert und 2018 mit großem Erfolg verfilmt. 2019 erschien die Fortsetzung unter dem Titel „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“. Die Hörbuchausgabe (2020) wurde für den Deutschen Hörbuchpreis 2020 in der Sparte Beste Unterhaltung nominiert.