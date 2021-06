Online-Lesung aus dem „Schatzkästchen“ mit Geschichten aus Oberschwaben

Im Frühjahr 2020 hatte das Evangelische Bildungswerks Oberschwaben (EBO) dazu aufgerufen „Schreiben Sie eine Geschichte auf, die für Ihr Leben sehr wichtig war“. Aus 42 Beiträgen ist laut Pressemitteilung das Buch „Schatzkästchen – Erlebtes und Erinnertes – Gesammelt in Coronazeiten“ entstanden. Es liegt in der zweiten Auflage vor und kann wieder erworben werden.

Brunhilde Raiser, EBO-Geschäftsführerin und Herausgeberin, lädt am Mittwoch, 16. Juni, und am Mittwoch, 30 Juni, jeweils um 19.30 Uhr, zu einer Online-Lesung aus dem „Schatzkästchen ein. Dabei liest sie zusammen mit ihrem Ehemann Wolfgang Raiser Geschichten, die von heiteren Kindheitserlebnissen bis zu schlimmen Erinnerungen an Bombennächte, Heimatverlust und Euthanasie im NS-Deutschland erzählen, so die Mitteilung weiter.

Die Teilnahme ist kostenfrei. An den Leseabenden können ab 19 Uhr die für das jeweilige Datum entsprechenden Zugänge auf der Homepage des Bildungswerks www.ebo-rv.de aktiviert werden.

Das „Schatzkästchen – Erlebtes und Erinnertes – Gesammelt in Coronazeiten“ ( 68 Seiten, 6 Euro) ist erhältlich am Empfang im Haus der Evangelische Kirche in Ravensburg.