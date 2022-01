Online-Kurs fürs Schifferpatent

Wassersportler auf dem Bodensee können sich mit Hilfe des VHS Bodenseekreis auf die Theorieprüfung zum Bodenseeschifferpatent vorbereiten. Der Theoriekurs, der online stattfindet, ist adressiert an zukünftige Motor- und Segelbootführer.

Wassersportler benötigen das Bodenseeschifferpatent zum Führen von Motorbooten über 6 PS undvon Segelbooten ab 12 Quadratmeter Segelfläche. An drei Abenden wird der erfahrene Skipper Rainer Schattmaier im Live-Streaming kompakt unterrichten, was zum Bestehen der theoretischen Prüfung nötig ist. Für die Vorbereitung auf die Segelprüfung ist dann ein zusätzlicher Abend vorgesehen. Die Teilnehmenden benötigen lediglich ein internetfähiges Endgerät wie PC, Laptop, Tablet-Computer oder Handy.

Erster Termin ist am Dienstag, 8. Februar, von 18 bis 19:30 Uhr. Ein kostenfreier Rücktritt ist bis eine Woche vor Kursbeginn möglich. Nähere Informationen gibt es auf der Webseite der VHS Bodenseekreis unter ww.vhs-bodenseekreis.de. Die Anmeldungen direkt online möglich Außerdem können sich Teilnehmer telefonisch bei der der Außenstellenleiterin in Kressbronn unter der Nummer 07543/50 09 56oder per Mail an kressbronn@vhs-bodenseekreis.de anmelden