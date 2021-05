Online-Angebote der Familientreffs werden gut angenommen

In Zeiten von Corona haben die Familientreffs in den Gemeinden Kressbronn, Langenargen, Eriskirch, Tettnang und Meckenbeuren den Weg in den virtuellen Raum zur Fortsetzung ihrer Arbeit eingeschlagen. Die Online-Vorträge zu Themen wie sinnvolle Ernährung, gesunder Schlaf und Unfallverhütung bei Kindern werden gut angenommen.

Die Familientreff-Leitungen haben ein bunt gemischtes Programm auf die Beine gestellt und sehen im Zusammentreffen im virtuellen Raum noch sehr viel Potenzial. So böten Onlineplattformen auch unabhängig von Corona-Zeiten die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen, wenn beispielsweise die Kinder krank oder bereits im Bett sind. Auch der Nachwuchs hat Spaß daran, in kindgerechten Online-Konferenzen gemeinsam zu basteln, zu singen oder Rezepte für Leckereien auszutauschen.

Ein Newsletter, der bei den Familientreffs angefordert werden kann, informiert regelmäßig über die kommenden Angebote und hält darüber hinaus Tipps und Anregungen zur Erziehung, Partnerschaft und zur Freizeitgestaltung vor.

Zudem stehen die Familientreff-Leitungen auch für persönliche Gespräche jederzeit zur Verfügung. Manchmal bedarf es einer ganz individuellen Beratung am Telefon, bei einem Spaziergang oder einem Gespräch im Büro – natürlich unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen.