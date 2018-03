Onleihe liegt weiterhin voll im Trend

Villingen-Schwenningen (sbo) - Seit fünf Jahren kann man mit einem gültigen Bibliotheksausweis bei der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen über den Bibliotheksverbund „Schwalbe“ E-Books online ausleihen. Das Medienangebot wächst kontinuierlich und bietet ein breites Spektrum. Neben E-Books gibt es auch E-Audios, E-Zeitschriften und seit vergangenem Jahr so genannte E-Learning-Kurse zum Ausleihen.

Die Ausleihzahlen belegen, dass auch das Interesse der Bibliotheksbenutzer an diesen Medien steigt. Um den Nutzern den Einstieg zur Onleihe zu erleichtern, bietet die Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen regelmäßig individuelle Onleihe-Sprechstunden an. Aber auch auf spezielle Fragen und Probleme der Bibliotheksbesucher, die bereits die Onleihe nutzen, gehen die Mitarbeiter ein. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht. Gerne können Interessierte ihre E-Book- Reader, Smartphones, Laptops oder Tablets mitbringen.

Der nächste Termin für die Onleihe-Sprechstunde ist am Samstag, 3. März, von 11 bis 12.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Muslenplatz in VS-Schwenningen. Weitere Termine sind am Mittwoch, 18. April, von 11 bis 13 Uhr in der Stadtbibliothek am Münster in Villingen, am Mittwoch, 16. Mai, von 11 bis 13 Uhr in der Bibliothek am Muslenplatz und am Donnerstag, 19. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek am Münster.