„One Vision of Queen feat Marc Martel“ kommt in die Bigbox Allgäu

„One Vision of Queen“ kommt mit „One of the world’s most spectacular Queen Tribute Shows“ am 28. Oktober in die Bigbox Allgäu. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

2023 kehrt mit „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ die Show um die stimmliche Reinkarnation Freddie Mercurys – die ganz ohne Schnurrbart, gelbe Lederjacke oder andere Accessoires auskommt – zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der kanadische Sänger Marc Martel ist einer der gefragtesten Freddy-Mercury-Interpreten weltweit, der selbst von original Queen-Mitgliedern Brian May und Roger Taylor entdeckt wurde und seit über zehn Jahren mit seinen eigenen Queen Shows um den Globus tourt.

„ Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Allgäuer Zeitung, Telefon 0831/206 55 55, Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Telefon 0751/295 557 77, des Kreisboten, Telefon 0831/252 83 10, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831/570 55 10 00 erhältlich. Auch der ticketdirect-Service der Bigbox Allgäuist hier möglich.