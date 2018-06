Sie gehören zu den Boybands der Stunde: Die Jungs von One Direction („What Makes You Beautiful„) zogen erst ins Finale der englischen Ausgabe von „The X Factor“ und starteten dann groß durch. In Großbritannien landeten sie schon zwei Nummer-1-Hits und heimsten einen Brit-Award ein. Ihr erstes Album wurde in den USA das erfolgreichste britische Debütalbum. Die vier spielen in Oberhausen (4.), Berlin (11.), Hamburg (12.) und München (17.). Alle Konzerte sind ausverkauft. (http://dpaq.de/8MMlR)