On-Air-Konzert vor der Kulisse des Vogtsbauernhofs

Aus „Open Air“ wird „On Air“: Der Vogtsbauernhof in Gutach geht neue Wege und bietet am Freitag, 29. Mai ein Live-Konzert an, das im Internet übertragen wird. „The Dorph On Air“ – heißt es ab 21 Uhr.

„Live aus dem Vogtsbauernhof“ lautet der Titel der ersten Online-Live-Veranstaltung des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach. Da aufgrund der Corona-Pandemie auch dort bis auf weiteres keine Großveranstaltungen stattfinden können, haben die Museumsverantwortlichen zusammen mit der regional bekannten Rock- und Popgruppe „The Dorph“ ein Alternativ-Format anstelle des für den 4. Juli geplanten Open-Air-Konzerts auf die Beine gestellt.

Die Band aus Oberwolfach wird laut Pressemitteilung ein auf ihrem YouTube-Kanal übertragenes Live-Konzert vor der beleuchteten Kulisse des Vogtsbauernhofs zum Besten geben. Die drei Mitglieder der Band, Julian Bonath, Simon Hill und Thomas Rauber, sind durch ihre fröhliche Pop- und Rockmusik regional sehr bekannt. Sie binden unzählige Instrumente, darunter Gitarre, Bass, Percussions, Flügelhorn, Trompete, Mundharmonika, Glockenspiel, Melodika und Flöte, in ihre Auftritte ein.

Der Gig im Vogtsbauernhof beginnt um 21 Uhr und wird eine Stunde dauern. Alles, was für den kostenlosen Konzertgenuss zu Hause benötigt wird, ist ein Gerät mit Zugriff auf YouTube. Über eine Umfrage auf Instagram und Facebook dürfen Fans von „The Dorph“ vorab über ihre Lieblingstitel, die an diesem Abend nicht fehlen dürfen, abstimmen.

Das ursprünglich geplante Konzert am 4. Juli wird damit aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Die Großveranstaltung fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal im Vogtsbauernhof statt.

Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof plant auch weitere Online-Programme, solange keine Veranstaltungen stattfinden können. So wird der Schriftsteller José Oliver aus Hausach seine Ausstellung „Bildw:orte – das Collagenwerk von José F. A. Oliver“ zur Vernissage im Hermann-Schilli-Haus am 21. Juni online vorstellen.

Passend zu den kommenden Pfingstfeiertagen wird Pfarrer Hans-Michael Uhl aus Haslach am 31. Mai in einem Online-Format über die Geschichte der Feiertage informieren. Auch die am 13. Juli geplante „Erzählzeit am Schlössle“ wird im Rahmen einer Online-Lesung mit Sagenexperte Willi Keller und Gitarrist Klaus Leopold stattfinden.

Die Beiträge sind in den sozialen Medien des Vogtsbauernhofs Gutach sowie auf der Homepage abrufbar.