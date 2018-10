Omnitah tritt in Mochenwangen auf

Wolpertswende (sz) - Die Singer-Songwriterin und Produzentin Omnitah steht seit 20 Jahren auf der Bühne. Dieses Jubiläum feiert sie mit einem Konzert am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Kirche in Mochenwangen.

Die Schwedin brachte bereits neun Soloalben heraus, komponierte rund 300 Titel, gab über 700 Konzerte in Deutschland, den Beneluxländern, Österreich und der Schweiz, arrangierte Musik für viele andere Künstler und sang in namhaften Produktionen, heißt es in der Ankündigung. Sie managt ihre Tourneen selbst, hat eine vier Oktaven umfassende Stimme, spielt Geige und Klavier und spricht fließend vier Sprachen.

Karten zu zwölf Euro sind im Vorverkauf erhältlich bei der Apotheke Mochenwangen und Lebensmittel Brauchle in Wolpertswende. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Kartenreservierungen per E-Mail an musik@alte-kirche-mochenwangen.