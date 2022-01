Omikron setzt sich im Kreis durch

Die Inzidenz im Kreis Sigmaringen steigt wieder an. War sie nach ihrem Höhepunkt von 584 im Dezember auf 242 Infektionen pro 100 000 Einwohnern am 8. Januar gesunken, liegt der Wert am 9. Januar wieder bei 297,8. Verantwortlich dafür ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamts die ansteckendere Omikron-Variante, die auch im Kreis Sigmaringen auf dem Vormarsch ist.

Omikron umfasst 31 Prozent der Fälle

In der vergangenen Woche lag der Anteil der Omikron-Infektionen bei 31 Prozent aller Infektionen im Kreis, so das Landratsamt. 143 Personen haben sich bislang mit Omikron infiziert. „Die meisten stecken sich in der Familie oder bei Freunden an. Was deutlich wird: Wenn es einen Ausbruch gab, infizierten sich teilweise fast alle Beteiligten, die eng mit einander in Kontakt waren“, berichtet Dr. Ulrike Hart, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, in der Mitteilung.

Sie warnt trotz der geplanten Erleichterung bei der Quarantäne davor, Omikron zu unterschätzen. „Bisher beobachtet man in Deutschland, dass eine Omikronerkrankung im Vergleich zu den bisherigen Varianten etwas seltener - derzeit in einem Prozent der Fälle - zu einer Krankenhausaufnahme führt. Allerdings betreffen bisher 90 Prozent der Omikroninfektionen unter 60-Jährige.“

Hoher Anteil ungeimpfter Senioren

Es sei zu erwarten, dass die Omikronwelle bald auch die Senioren erreiche. „Sorge macht der im internationalen Vergleich hohe Anteil der Ungeimpften über 60 Jahre. Er liegt in Baden-Württemberg bei 14 Prozent. Vor allem diese Gruppe kann schwer erkranken“, sagt Hart.