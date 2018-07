Antalya (dpa) - Olympiasieger Matthias Steiner ist Vizeweltmeister. Der 28 Jahre alte Superschwergewichtler bewältigte bei den Welttitelkämpfen in Antalya 440 Kilogramm. Nur an Behdad Salimikordasiabi aus dem Iran, der 453 Kilogramm schaffte, kam er nicht vorbei. In den 33 Monaten, in denen der gebürtige Österreicher für Deutschland startet, hat er bereits vier internationale Medaillen gewonnen. In diesem Jahr wurde er bereits EM-Dritter.