Olympia-Mannschaft wird am 4. Februar verabschiedet

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Olympia-Mannschaft wird am 4. Februar am Frankfurter Flughafen zu den Winterspielen nach Sotschi verabschiedet, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt am Main mit.

DOSB-Generaldirektor und Chef de Mission Michael Vesper sowie Lufthansa-Chef Christoph Franz wollen die 80-köpfige Gruppe, darunter die Ski-alpin-Asse Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg und die komplette Biathlon- und Langlauf-Mannschaft, auf die Reise schicken. Der DOSB hat 152 Olympia-Teilnehmer nominiert.