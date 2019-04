Olympia-Aus für Snowboarderin Mittermüller nach Chaos-Rennen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In einem Wohnhaus in Rindelbach in der Straße im Jagsttal ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Ellwangen wurde gegen 19 Uhr alarmiert. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Auf das Feuer aufmerksam wurden die 61 und 22 Jahre alten Frauen, als der Brandmelder im Haus ausgelöst hatte. Sie konnten das Haus rechtzeitig verlassen, mussten dennoch mit jeweils leichten Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden.