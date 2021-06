Olmo-Antworten auf Kroatisch - Bekenntnis zu RB Leipzig

Trainer Luis Enrique hat sich bisher noch keine Tipps bei RB Leipzigs Kroatien-Kenner Dani Olmo zum kommenden EM-Gegner der spanischen Fußball-Nationalmannschaft geholt.

„Er hat mich nichts gefragt“, sagte der 23 Jahre alte Offensivspieler am Samstag bei einer Pressekonferenz im EM-Camp der Spanier in Las Rozas de Madrid. Luis Enrique kenne die kroatische Mannschaft gut, auf die Spanien am Montag im Achtelfinale in Kopenhagen trifft, betonte Olmo.

Kroatische Vergangenheit

Er selbst allerdings erst recht. Olmo war mit 16 Jahren zu Dinamo Zagreb gewechselt, ehe er im Januar vergangenen Jahres von RB Leipzig verpflichtet worden war. Als ihm ein zugeschalteter kroatischer Reporter nun auf englisch eine Frage stellte, erkundigte sich Olmo erstmal: „Soll ich auf Englisch oder Kroatisch antworten?“ Die Wahl fiel auf Kroatisch. Olmo spricht es fließend.

Er bestätigte auch, dass der kroatische Verband während seiner Zeit bei Zagreb versucht habe, ihn für die kroatische Auswahl zu gewinnen. „Ich habe das Interesse sehr geschätzt, aber mein Traum war es immer, in der 'Seleccion' zu spielen“, sagte er.

Beim 5:0 zuletzt gegen die Slowakei hatte Olmo allerdings nach zwei Startelfeinsätzen zuvor bei der EM gar nicht gespielt. „Man will immer spielen. Der Trainer hat sich für eine andere Mannschaft entschieden und wir sind alle eins“, sagte Olmo, der sich ansonsten gut fühlt und „maximal motiviert“ ist.

Olmo verriet auch, dass er irgendwann in Zukunft auch gern wieder in Spanien spielen würde, nachdem er in der Jugend des FC Barcelona groß geworden war. „Aber ich bin seit anderthalb Jahren in Deutschland und möchte dort weitermachen“, betonte Olmo. Sein Vertrag bei RB ist noch bis Ende Juni 2024 gültig.

