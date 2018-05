Mai ist die vierte Hauptversammlung der BG Bodensee im s’Wirthshaus am See in Friedrichshafen abgehalten worden. Oliver Wagner wurde zum neuen Vorsitzender der Basketball-Spielgemeinschaft gewählt, Jochen Weyler übernimmt ab sofort das Amt des Finanzvorstand der BG Bodensee.

Der bisherige BG-Vorsitzende Steve Steiger blickte laut Versammlungsbericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben zwei neuen Trainern für die Herrenmannschaften, dem Aufbau des Mini Basketball und dem traditionellen „Pirates Cup“ tat sich auch einiges abseits des Spielfelds. Durch die Initiative „Engagier Dich!“ wollen die Pirates das Engagement in der Spielgemeinschaft fördern und belohnen. Nach einem Jahr mit dem Belohnungssystem sieht der Vorstand noch viel Potenzial für Optimierungen und Verbesserungen.

Oliver Wagner, bisher Finanzvorstand, berichtete über die Mitgliederzahlen, welche weitestgehend stabil geblieben seien und durch den Mini Basketball in den nächsten Jahren weiter steigen sollen. Auch die finanzielle Situation der „Pirates“ sei sehr solide und zeige, dass die Spielgemeinschaft sehr gut wirtschaftet. Sehr erfreulich war auch Wagners Nachricht, dass die BG Bodensee weiterhin bestehen bleibt. Ende 2017 wurde fristgerecht vom TSV Tettnang die Kündigung ausgesprochen. Nach der Neuwahl der Abteilungsleitung im TSV wurde die Kündigung widerrufen, womit die BG Bodensee fortgeführt. Durch die Neuwahl ergab sich auch, dass der Vorstand der Spielgemeinschaft sich neu zusammensetzt. Seitens des VfB Friedrichshafen sind, dies wie bisher Thomas Vowinkel und Oliver Wagner. Vom TSV Tettnang sind Jochen Weyler und Ilja Kulisidi.

Die Hauptversammlung wählte anschließend Wagner als neuen Vorstandsvorsitzenden und Jochen Weyler zum Finanzvorstand.